Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій у групі H.
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21 вересня 2023, 21:59
Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги конференцій у групі H.
Фенербахче на своєму полі приймав Норшелланн. Господарі взялися за справу ще у першому таймі – турецький клуб забив два голи до перерви. Зазначимо, що двічі асистував партнерам колишній футболіст Шахтаря та Манчестер Юнайтед Фред.
На 47-й хвилині Фенербахче забив третій свій м'яч, а Норшелланн зумів відповісти лише голом престижу на 55-й хвилині.
Фенербахче - Норшеллан 3:1
Голи: Креспу, 24, Батшуайї, 30, Азіз, 47 – Росе-Вілладсен, 55.
У паралельному матчі Лудогорець розібрався зі Спартаком Трнавою, відправивши в їх ворота чотири голи.
Лудогорець - Спартак Трнава 4:0
Голи: Йорданов, 46, Пйотровські, 51, 63, Секо, 90+4.