Ліга конференцій

Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій у групі H.

Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги конференцій у групі H.

Фенербахче на своєму полі приймав Норшелланн. Господарі взялися за справу ще у першому таймі – турецький клуб забив два голи до перерви. Зазначимо, що двічі асистував партнерам колишній футболіст Шахтаря та Манчестер Юнайтед Фред.

На 47-й хвилині Фенербахче забив третій свій м'яч, а Норшелланн зумів відповісти лише голом престижу на 55-й хвилині.

Фенербахче - Норшеллан 3:1

Голи: Креспу, 24, Батшуайї, 30, Азіз, 47 – Росе-Вілладсен, 55.

У паралельному матчі Лудогорець розібрався зі Спартаком Трнавою, відправивши в їх ворота чотири голи.

Лудогорець - Спартак Трнава 4:0

Голи: Йорданов, 46, Пйотровські, 51, 63, Секо, 90+4.