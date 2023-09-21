Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 19:45.

Боснійський Зріньскі на своєму полі видав неймовірний камбек проти нідерландського АЗ Алкмар.

Під час першого тайму АЗ забезпечив собі перевагу у три м'ячі зусиллями ван Бредероде, Мейнанса та Де Віта. Однак у другому таймі боснійці зібралися та зрівняли цифри на табло. Авторами голів стали Кожуль, Чорлука та Хрванович.

Здавалось, що це все, але ні – на 81 хвилині Кожуль оформив дубль та приніс своїй команді неймовірну перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зріньскі - АЗ в 1 турі Ліги конференцій УЄФА:

Зріньскі - АЗ 4:3

Голи: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 — ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, Де Віт, 44.