Ліга конференцій

Пропонуємо вашій увазі результати матчів третього за силою єврокубка.

В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті D відбулись два поєдинки.

Брюгге приймав на своєму полі Бешикташ. Команди довгий час не могли відкрити рахунок — вболівальники побачили перший м'яч лише на 77 хвилині. Втім, Ченк Тосун встановив паритет під завісу гри.

В іншій зустрічі квартету Лугано грав у Швейцарії проти Буде/Глімт. Команди так і не змогли відзначитись забитими м'ячам.

ГРУПА D 1 Бешикташ 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Брюгге 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Буде-Глімт 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Лугано 1 0 1 0 0 0 0 1



Брюгге — Бешикташ 1:1

Голи: Ванакен, 77 — Тосун, 88

Лугано — Буде/Глімт 0:0