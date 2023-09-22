Пропонуємо вашій увазі результати матчів третього за силою єврокубка.
Брюгге - Бешикташ,getty images
22 вересня 2023, 00:17
В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті D відбулись два поєдинки.
Брюгге приймав на своєму полі Бешикташ. Команди довгий час не могли відкрити рахунок — вболівальники побачили перший м'яч лише на 77 хвилині. Втім, Ченк Тосун встановив паритет під завісу гри.
В іншій зустрічі квартету Лугано грав у Швейцарії проти Буде/Глімт. Команди так і не змогли відзначитись забитими м'ячам.
|ГРУПА D
|1
|
|Бешикташ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|Буде-Глімт
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|Лугано
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
Брюгге — Бешикташ 1:1
Голи: Ванакен, 77 — Тосун, 88
Лугано — Буде/Глімт 0:0