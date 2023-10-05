Ліга конференцій

Завершились матчі Ліги конференцій у квартеті А.

В рамках другого туру третього за силою єврокубка в групі A відбулись дві зустрічі: Слован грав на виїзді проти Олімпії, а Клаксвік приймав Лілль.

Клаксвік у своєму матчі майже не мав небезпечних моментів, проте й не дозволив супротивнику вразити власні ворота.

Слован, своєю чергою, вийшов вперед завдяки точному пострілу Чаврича з пенальті на початку другого тайму та втримав перевагу.

Олімпія — Слован 0:1

Гол: Чаврич, 55

Клаксвік — Лілль 0:0