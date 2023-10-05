Завершились матчі Ліги конференцій у квартеті А.
Клаксвік, фото getty images
05 жовтня 2023, 22:06
В рамках другого туру третього за силою єврокубка в групі A відбулись дві зустрічі: Слован грав на виїзді проти Олімпії, а Клаксвік приймав Лілль.
Клаксвік у своєму матчі майже не мав небезпечних моментів, проте й не дозволив супротивнику вразити власні ворота.
Слован, своєю чергою, вийшов вперед завдяки точному пострілу Чаврича з пенальті на початку другого тайму та втримав перевагу.
Олімпія — Слован 0:1
Гол: Чаврич, 55
Клаксвік — Лілль 0:0