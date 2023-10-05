Ліга конференцій

Відбулися матчі чергового туру третього за значимістю єврокубкового турніру.

У рамках другого туру Ліги конференцій Бешикташ на своєму полі приймав Лугано. Турецький клуб несподівано поступився, причому всі голи пропустив з 81 по 90 хвилини.

Бешикташ — Лугано 2:3

Голи: Абубакар, 38, 52 – Аліседа, 81, Владі, 86, Баї, 90.

У паралельному матчі Брюгге вирушив на виїзд до Буде-Глімт і зумів мінімально здолати опонента — 1:0.

Буде-Глімт — Брюгге 0:1

Гол: Ванакен, 33.