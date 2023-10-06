Завершились два матчі третього за силою єврокубкового турніру.
Норшелланн, getty images
06 жовтня 2023, 00:19
В рамках другого туру групового етапу у квартеті H відбулись дві зустрічі: Норшелланн приймав на своєму полі Лудогорець, а Фенербахче грав на виїзді проти Спартака з Трнави.
Данська команда просто таки познущалась з болгарського супротивника, відправивши у його ворота сім м'ячів, натомість пропустивши лише зараз.
В іншій зустрічі Фенербахче отримав комфортну перевагу над Спартаком Т завдяки дублю Кінга, потім пропустив гол, але на підсумкового переможця це не вплинуло.
|ГРУПА H
|1
|
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|2
|
|Норшелланн
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|4
|3
|3
|
|Лудогорець
|2
|1
|0
|1
|5
|7
|-2
|3
|4
|
|Спартак Трнава
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
Норшелланн — Лудогорець 7:1
Голи: Інгвартсен, 2, Осман, 11, Тверском, 31, Нюгрен, 32, 74, Сон, 68 (автогол), Расмуссен, 86
Спартак Т — Фенербахче 1:2
Голи: Офорі, 88 — Кінг, 70, 81