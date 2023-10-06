Ліга конференцій

Завершились два матчі третього за силою єврокубкового турніру.

В рамках другого туру групового етапу у квартеті H відбулись дві зустрічі: Норшелланн приймав на своєму полі Лудогорець, а Фенербахче грав на виїзді проти Спартака з Трнави.

Данська команда просто таки познущалась з болгарського супротивника, відправивши у його ворота сім м'ячів, натомість пропустивши лише зараз.

В іншій зустрічі Фенербахче отримав комфортну перевагу над Спартаком Т завдяки дублю Кінга, потім пропустив гол, але на підсумкового переможця це не вплинуло.

ГРУПА H 1 Фенербахче 2 2 0 0 5 2 3 6 2 Норшелланн 2 1 0 1 8 4 4 3 3 Лудогорець 2 1 0 1 5 7 -2 3 4 Спартак Трнава 2 0 0 2 1 6 -5 0

Норшелланн — Лудогорець 7:1

Голи: Інгвартсен, 2, Осман, 11, Тверском, 31, Нюгрен, 32, 74, Сон, 68 (автогол), Расмуссен, 86

Спартак Т — Фенербахче 1:2

Голи: Офорі, 88 — Кінг, 70, 81