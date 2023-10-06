Ліга конференцій

Також клуб залишив спортивно-технічний штаб.

Керівництво та спортивно-технічний штаб болгарського Лудогорця пішли у відставку після поразки від Норшелланна (7:1) у другому турі Ліги конференцій-2023/24, повідомляє офіційний сайт клубу з Разграда.

У пресрелізі йдеться про те, що функціонери вирішили залишити команду через кілька хвилин після рекордної поразки Лудогорця в єврокубках. До цього найбільшою невдачею клубу була гра 3-го туру Ліги чемпіонів-2016/17 проти лондонського Арсеналу на Емірейтс Стедіум (6:0).

"Цим вчинком керівництво та спортивно-технічний штаб беруть на себе повну відповідальність за поразку у Данії", — зазначається на офіційному сайті болгарського колективу.

Там додали, що більше подробиць стосовно цієї ситуації з'явиться у найближчі дні.