Завершилися матчі третього за значимістю єврокубкового турніру у слоті 19:45.
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26 жовтня 2023, 21:55
У третьому турі групового етапу Ліги конференцій відбулася низка поєдинків, які стартували о 19:45.
Група А
Клаксвік здолав Олімпію Любляну, відправивши три голи у ворота опонента.
Клаксвік - Олімпія 3:0
Голи: Єнсен, 30, Клеттскард, 44, Андреасен, 54.
В паралельному матчу Лілль здолав Слован.
Лілль - Слован Братислава 2:1
Голи: Язіджи, 68, Кабелла, 82 — Чаврич, 23.
Вилучений: Ловат, 85.
Група B
Гент розгромив Брейдаблік, а докладніше про матч читайте у нашому звіті.
Група C
Астана на виїзді здолала Баллкані.
Баллкані — Астана 1:2
Голи: Куч, 8 – Оганесян, 7, Бейсебеков, 23.
Група D
Брюгге розібрався із Лугано на виїзді.
Лугано — Брюгге 1:3
Голи: Владі, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 87.
Група E
Астон Вілла на виїзді здолала АЗ Алкмар.
АЗ Алкмаар — Астон Вілла 1:4
Голи: Садок, 65 — Бейлі, 13, Тілеманс, 23, Воткінс, 51, Макгінн, 56.
Група H
Фенербахче на своєму полі розібрався із Лудогорцем.
Фенербахче - Лудогорець 3:1
Голи: Батшуайї, 42, Зайц, 52, 90+3 – Бекау (автогол).