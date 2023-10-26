У третьому турі групового етапу Ліги конференцій відбулася низка поєдинків, які стартували о 19:45.

Група А

Клаксвік здолав Олімпію Любляну, відправивши три голи у ворота опонента.

Клаксвік - Олімпія 3:0
Голи: Єнсен, 30, Клеттскард, 44, Андреасен, 54.

В паралельному матчу Лілль здолав Слован.  

Лілль - Слован Братислава 2:1
Голи: Язіджи, 68, Кабелла, 82 — Чаврич, 23.

Вилучений: Ловат, 85. 

Група B

Гент розгромив Брейдаблік, а докладніше про матч читайте у нашому звіті

Група C

Астана на виїзді здолала Баллкані. 

Баллкані — Астана 1:2
Голи: Куч, 8 – Оганесян, 7, Бейсебеков, 23. 

Група D

Брюгге розібрався із Лугано на виїзді.

Лугано — Брюгге 1:3
Голи: Владі, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 87. 

Група E

Астон Вілла на виїзді здолала АЗ Алкмар.

АЗ Алкмаар — Астон Вілла 1:4
Голи: Садок, 65 — Бейлі, 13, Тілеманс, 23, Воткінс, 51, Макгінн, 56. 

Група H

Фенербахче на своєму полі розібрався із Лудогорцем.

Фенербахче - Лудогорець 3:1
Голи: Батшуайї, 42, Зайц, 52, 90+3 – Бекау (автогол). 