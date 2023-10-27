У третьому турі групового етапу Ліги конференцій відбулася низка поєдинків, які стартували о 22:00. 

Група C

Динамо Загреб на своєму полі поступилося Вікторії Пльзень.

Динамо Загреб — Вікторія Пльзень 0:1
Гол: Хорі, 69.

Група D

Буде-Глімт на своєму полі розібрався з Бешикташем. 

Буде-Глімт — Бешикташ 3:1
Голи: Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 87 — Моє, 90+1 (автогол).

Група E

Легія Варшава на виїзді здолала Зріньскі.

Зриньскі — Легія 1:2
Голи: Більбія, 30 – Якович, 32 (автогол), Крамер, 62.

Група F

Фіорентина розгромила Чукарічки, а Генк та Ференцварош зіграли внічию.

Фіорентина - Чукарічки 6:0
Голи: Бельтран, 6, 10, Ікона, 29, Соттіль, 65, Куарта, 73, Лопес, 83.

Генк – Ференцварош 0:0.

Група G

Абердін вдома поступився ПАОК.

Абердін — ПАОК 2:3. 
Голи: Міовскі (50), Полвара (58) — Десподов (73), Валейрінья (84), Шваб (90+5, з пенальті). 

Айнтрахт розібрався із ГІКом.

Айнтрахт - ГІК 6:0
Голи: Ебімбе (12, з пенальті, 89), Кох (27), Мармуш (31), Тута (45+3), Схірі (55). 

Група H

Спартак Трнава поступився Норшеллану.

Спартак Трнава – Норшеллан 0:2.
Голи: Єнсен-Абб'ю, 36, Расмуссен, 48. 