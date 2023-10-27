Завершилися матчі третього за значимістю єврокубкового турніру у слоті 22:00.
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27 жовтня 2023, 00:44
У третьому турі групового етапу Ліги конференцій відбулася низка поєдинків, які стартували о 22:00.
Група C
Динамо Загреб на своєму полі поступилося Вікторії Пльзень.
Динамо Загреб — Вікторія Пльзень 0:1
Гол: Хорі, 69.
Група D
Буде-Глімт на своєму полі розібрався з Бешикташем.
Буде-Глімт — Бешикташ 3:1
Голи: Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 87 — Моє, 90+1 (автогол).
Група E
Легія Варшава на виїзді здолала Зріньскі.
Зриньскі — Легія 1:2
Голи: Більбія, 30 – Якович, 32 (автогол), Крамер, 62.
Група F
Фіорентина розгромила Чукарічки, а Генк та Ференцварош зіграли внічию.
Фіорентина - Чукарічки 6:0
Голи: Бельтран, 6, 10, Ікона, 29, Соттіль, 65, Куарта, 73, Лопес, 83.
Генк – Ференцварош 0:0.
Група G
Абердін вдома поступився ПАОК.
Абердін — ПАОК 2:3.
Голи: Міовскі (50), Полвара (58) — Десподов (73), Валейрінья (84), Шваб (90+5, з пенальті).
Айнтрахт розібрався із ГІКом.
Айнтрахт - ГІК 6:0
Голи: Ебімбе (12, з пенальті, 89), Кох (27), Мармуш (31), Тута (45+3), Схірі (55).
Група H
Спартак Трнава поступився Норшеллану.
Спартак Трнава – Норшеллан 0:2.
Голи: Єнсен-Абб'ю, 36, Расмуссен, 48.