Ліга конференцій

Завершилися два поєдинки четвертого туру групового раунду Ліги конференцій.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій у групі H, датський Норшелланн приймав словацький Спартак, а болгарський Лудогорець турецький Фенербахче.

"Дикі тигри" несподівано не змогли переграти клуб з міста Трнава, задовольнившись лише одним пунктом. Для словацького колективу це перші набрані пункти на стадії групових турнірів єврокубків в історії.

Норшелланн — Спартак Трнава 1:1

Голи: Інгвартсен (пен) 32 — Дюріш 61.

Болгарський Лудогорець вдома завдав першої поразки фавориту групи стамбульському Фенербахче.

Лудогорець — Фенербахче 2:0

Голи: Піотровські 18, Руан 90.