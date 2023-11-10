Завершилися два поєдинки четвертого туру групового раунду Ліги конференцій.
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10 листопада 2023, 01:06
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій у групі H, датський Норшелланн приймав словацький Спартак, а болгарський Лудогорець турецький Фенербахче.
"Дикі тигри" несподівано не змогли переграти клуб з міста Трнава, задовольнившись лише одним пунктом. Для словацького колективу це перші набрані пункти на стадії групових турнірів єврокубків в історії.
Норшелланн — Спартак Трнава 1:1
Голи: Інгвартсен (пен) 32 — Дюріш 61.
Болгарський Лудогорець вдома завдав першої поразки фавориту групи стамбульському Фенербахче.
Лудогорець — Фенербахче 2:0
Голи: Піотровські 18, Руан 90.