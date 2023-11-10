Ліга конференцій

Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги конференцій.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій у групі А словацький Слован (Братислава) приймав французький Лілль, а Клаксвік з Фарерських островів гостював у словенської Олімпії.

Гості з Франції вийшли вперед на початку другого тайму, але втримати перевагу не зуміли. Чаврич приніс Словану важливу нічию.

Слован (Братислава) — Лілль 1:1

Голи: Чаврич, 80 — Гомес, 52

Гол Язиджи (Лілль) на 58-й хвилині було скасовано через офсайд

Попередження: Саввідіс, 46, Барсегян, 84, Вайсс, 90+1 — Бенталеб, 90+3

Лілль: Шевальє — Сантос, Йоро (Алекссандро, 68), Умтіті, Гудмундссон — Андре, Бенталеб — Жегрова (Уна, 68), Гомес, Кабелла (Кавалейру, 86) — Язиджи (Девід, 68)