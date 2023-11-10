Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги конференцій.
Слован (Братислава) - Лілль, фото гостей
10 листопада 2023, 01:09
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій у групі А словацький Слован (Братислава) приймав французький Лілль, а Клаксвік з Фарерських островів гостював у словенської Олімпії.
Гості з Франції вийшли вперед на початку другого тайму, але втримати перевагу не зуміли. Чаврич приніс Словану важливу нічию.
Слован (Братислава) — Лілль 1:1
Голи: Чаврич, 80 — Гомес, 52
Гол Язиджи (Лілль) на 58-й хвилині було скасовано через офсайд
Попередження: Саввідіс, 46, Барсегян, 84, Вайсс, 90+1 — Бенталеб, 90+3
Лілль: Шевальє — Сантос, Йоро (Алекссандро, 68), Умтіті, Гудмундссон — Андре, Бенталеб — Жегрова (Уна, 68), Гомес, Кабелла (Кавалейру, 86) — Язиджи (Девід, 68)
Словенці здобули бажаний результат вже наприкінці зустрічі, коли Клаксвік перебував у меншості.
Олімпія — Клаксвік 2:0
Голи: Суалехе, 84, Нукич, 88
Гол Руя Педру (Олімпія) на 24-й хвилині було скасовано через офсайд
Попередження: Брест, 35, Ратнік, 46 — Андреасен, 40, Фредріксберг, 40, Гуссіас, 69
Вилучення: Фредріксберг, 62 (друга жовта картка)