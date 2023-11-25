Ліга конференцій

Віталій Пасічний розповідає про Ерана Захаві.

283 голи, які оформив до матчу з Зорею фаререць Клемінт Ольсен – чудовий показник незалежно від рівня. Бомбардирам простіше виділитися, і людей, які забивали тисячами в нижчих лігах, не існує – перший топовий за результативністю сезон змушує скаутів топ-клубів принаймні придивитися до яскравого гравця. Найкращі бомбардири чудово відомі всім, і в не найсильніших клубах гравці навіть за всю кар'єру забивають небагато.

Можна для прикладу пройтися клубами-фаворитами Ліги конференцій. В Астон Віллі ніхто не забив більше, ніж Оллі Воткінс, у якого 132 голи – за всю професійну кар'єру, не за одних “віланів”. У Фіорентіні лідирує Джакомо Бонавентура із 81 голом, в Айнтрахті Лукас Аларіо за кар'єру оформив 116 м'ячів. Заради сміху пройдемося іншим суперникам Зорі: у Гента на лавці сидить Лоран Депуатр , який до 35 років поклав 115 м'ячів на профі-рівні, а у Маккабі найкращий бомбардир за кар'єру забив...

...Як 396?!

Так, у складі сьогоднішнього суперника Зорі грає справжня легенда ізраїльського футболу. Складний, конфліктний, але безмірно талановитий Еран Захаві вписав своє ім'я в історію, навіть не зумівши показати себе в топ-лігах.

Золотий гол для Хапоеля

Така шалена статистика вражає тим більше, що значну частину кар'єри він провів не у завершеннi. Він вихованець тель-авівського Хапоеля, який набагато більше використовував юнака як плеймейкера. Але вже тоді він демонстрував навички завершувача.

Саме Еран вбив вирішальний гол на 92-й хвилині останнього матчу чемпіонату-2009/10. Цей гол приніс Хапоелю перший титул за десять років і останній досі, тому Захаві одним цим вписав своє ім'я до списку легенд. При цьому асистував він тоді більше: вже наступного сезону став найкращим диспетчером із 13-ма гольовими передачами. На жаль, тоді Хапоель фінішував все ж таки другим.

Скажена Сицилія: Ілічич, Дзампаріні, п'ять тренерів за півтора роки

Цікаво зараз читати, що Захаві після чудового старту на батьківщині цікавилися бельгійські клуби. Може, ми б говорили про нього як про суперзірку, якби він перейшов до цієї кузні кадрів – навіть не має значення, в який її клуб? Але Еран обрав Палермо: безумовно, набагато схожіший регіон за кліматом, напевно, відповідний йому самому за темпераментом, але клуб, який впливає на кар'єру методом великого рандому.

Захаві приходив у Палермо, коли “ розанеро ” тренував не хто інший, як Стефано Піолі. Можливо, фахівець, який тільки-но звикав до Серії А (один повний сезон з Вероною, до цього ще дуже невдалий відрізок з Пармою — і багато-багато праці в нижчих лігах), планував замінити Захаві Пасторе, якого тільки продали в ПСЖ. А може, він хотів використати його вже як форварда, бо для креативу був такий непоганий гравець, як Йосип Ілiчич . Цього ми вже ніколи не дізнаємося, тому що Піолі звільнили, не давши йому провести ЖОДНОГО матчу – ще по ходу передсезонки.

Як же зараз смішно виглядає цей список тренерів Палермо у тому сезоні: Піолі – 0 ігор, Девіс Манджа – 15, Бортоло Мутті – 23. Команда, яка незадовго до цього виборювала Лігу чемпіонів, з тренерами, для кожного з яких це був кінець кар'єри у вищих лігах (для Манджі, втім, одночасно і початок), закінчила на 16-му місці, а Захаві зачах на лавці.

Влітку Дзампаріні призначив Джузеппе Санніно, який протримався довше за Піолі : цілих три тури. І на його місце прийшов... Джан П'єро Гасперіні , якому треба було рятувати репутацію після провалу в Інтері. Це йому не вдалося, але це призначення добило будь-якi шанси Захаві на Сицилії. Все ж таки у Гасперіні до Ілiчича особливе ставлення: він досі практично зі сльозами згадує прощання зі словенцем. Вже в січні 2013-го Захаві поїхав до Ізраїлю (а у травні Палермо вилетів із Серії А).

Так, з пригодами, але без слави, закінчилася єдина спроба Захаві в топ-чемпіонаті.

Точні удари – по воротах і не тільки

Захаві повернувся до Ізраїлю, навіть у Тель-Авів – але не в Хапоель. Його дав притулок Маккабі, який і зробив його бомбардиром. І тут Еран став людиною із гонки за Золоту бутсу. Сезон-2013/14 – 29 голів у 34 матчах чемпіонату; -2014/15 – 27 у 33; — 2015/16 – 35 у 36!

До речі, в останньому сезоні Захаві витяг Маккабі до групового етапу Ліги чемпіонів – це була друга і досі остання участь “жовтих дияволів” на такому найвищому рівні. І просто оцініть масштаб залученості: перша для Маккабі стадія кваліфікації – два голи Гіберніанс із шести командних; друга – два голи пльзеньської Вікторії з трьох; остання – три голи Базелю із трьох! Маккабі був дуже середньою командою, це підтвердив сам груповий етап, на якому вона набрала 0 очок і забила один гол (звісно, у виконанні Захаві ) у тій самій групі, звідки в плей-офф вийшло Динамо. Але Еран на той час не прощав суперникам практично нічого.

Причому не прощав не лише захисникам, а й уболівальникам. Фанати Хапоеля не могли простити Захаві зраду – вони й Бенаюна цькували за те саме за абсолютно унікальної ролі Йоссі для всієї історії місцевого футболу. І коли в черговому тель-авівському дербі Захаві забив ріднiй командi, ультрас вибігли на поле. Еран, м'яко кажучи, не знітився:

Феєрія в Гуанчжоу

Якоїсь миті зірці такого масштабу стало тісно у чемпіонаті Ізраїлю. У Європу після Палермо вже не кликали, але дуже вчасно з’явився китайський футбольний бум. 7,23 мільйона євро, які заплатив за Захаві Гуанчжоу Сіті – досі найдорожчий продаж в історії не те що клубу, а всієї ліги.

Втім, про витрачені гроші китайці навряд чи шкодують: Захаві відпрацював витрачені за нього гроші краще, ніж 99% зірок. Він двічі ставав найкращим бомбардиром, причому у 2016-му на сім голів випередив друге місце. Це місце ділив Лавессі, а далі йшли такі гравці, як Халк, Пато, Тарделлі ... Утім, Захаві і коштував дорого: після перепідписання контракту він став отримувати сім мільйонів євро на рік, що більше за сьогоднішні контракти, наприклад, Павара і Ройса .

Кинута капітанська пов'язка

Захаві, як і Шевченко, найкращий бомбардир в історії своєї збірної. Іронічно, що конфлікт із уболівальниками у нього теж відбувся після матчу з Македонією, яку тоді ще не називали Північною. У відборі на ЧС-2018 ізраїльтяни на своєму полі програли команді Пандева (той забив переможний гол), а ізраїльські вболівальники освистували свою команду. Після одного з таких епізодів Захаві не витримав і сердито кинув капітанську пов'язку на газон.

Протягом усього матчу з македонцями ізраїльські вболівальники постійно освистували гравців своєї команди і вимовляли на їхню адресу неприємні слова. Після одного з таких епізодів Захаві, який був у складі синьо-білих найкращим у цьому матчі, не витримав і сердито кинув капітанську пов'язку на газон.

“Більше 40 років ми не можемо вийти на ЧС. 40 років без просування наперед. Коли я почув свист, моє серце вибухнуло ” – висловився футболіст. Його вивели зі складу, на що Захаві відреагував завершенням кар'єри у збірній. Потім, щоправда, повернувся.

ПСВ: як затьмарити Гакпо Гьотце та всіх інших

За 103 голи в 117 матчах Захаві настав час залишати Китай – і в 33 роки він знайшов у собі сили блиснути і в Європі. ПСВ провернув гранично нетиповий для голландських клубів трансфер – і отримав нагороду 37 голів за два сезони.

Цікаво, що особливо яскраво проявляв себе Захаві у єврокубках. Наприклад, у плей-офф Ліги Європи “лампочки” зіграли з Олімпіакосом 2:4 на виїзді та 2:1 вдома – і всі чотири голи (!) провів саме Захаві . У наступному сезоні все було вдалим: команда дійшла до чвертьфіналу Ліги конференцій, а Захаві по разу забив Лестеру, Штурму і тричі – у приголомшливій перестрілці з Копенгагеном (4:4 із незабитим пенальті Гакпо вдома – та 4:0 на виїзді). З трофеїв Захаві взяв Кубок та Суперкубок Нідерландів.

Виступ проти МЮ .

У Нідерландах не обійшлося і без демонстрації характеру Захаві. Коли 2021 року Погба та Діалло після матчу чемпіонату вийшли з прапором Палестини, Еран у соцмережах демонстративно замінив його на ізраїльську. Цікаво, що за кілька днів до цього невідомі пограбували будинок Ерану в Ейндховені.

..І проти Бенаюна

А ось коли справа торкнулася “дому” Захаві у збірній, це спричинило друге прощання бомбардира зі збірною. У збірній Ізраїлю всі мешкають у двомісних номерах, але Еран звик жити в одномісному. Більше того, він навіть завжди платив за нього зі своїх грошей – але коли спортивним директором збірної став Йоссі Бенаюн, той відмовився робити виняток навіть для зірки та екс-партнера. Як наслідок, минулого року Захаві завершив кар'єру у збірній вдруге.

Гол із топів Ліги чемпіонів

Торік Захаві повернувся до Маккабі. Він все ще тримає найвищий бомбардирський рівень: 26 голів у 41 матчі минулого сезону, 13 м'ячів у 16 іграх поточного. Більше того, він все ще грає за збірну – і з кожним м'ячем покращує особистий рекорд. Останній гол він забив буквально тиждень тому, збірній Румунії – тож навіть проблем із ігровою практикою через зупинку чемпіонату він не має. Так, як ви вже зрозуміли, після другого прощання Захаві теж повернувся до збірної :)

А ще Захаві вміє забивати красиво. Один із його голів часто потрапляє у добірки найкрасивіших за всю історію ЛЧ. Його він поклав Ліону, виступаючи ще за Хапоель:

Відмова від російських грошей

А закінчити хочеться на мажорній ноті. Коли 2020-го року Захаві йшов із Гуанчжоу, одним із претендентів на нього був московський локомотiв. Еран вибрав ПСВ, бо...

“Упевнений, Захаві здатний допомогти будь-якому клубу. Еран грав у нас у Маккабі. Це класний гравець, який тягне на собі збірну. Технічний, забивний. А про те, наскільки хлопець професійний, говорить те, що до Китаю він привіз особистого тренера з фізпідготовки. Думаю, він просто не захотів грати в росії” – прокоментував це один із тренерів Маккабі.