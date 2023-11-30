Завершилися ще два поєдинки п'ятого туру Ліги конференцій.
Getty Images
30 листопада 2023, 22:20
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій у групі А словацький Слован (Братислава) відправився в гості до Клаксвіка з Фарерських островів, а словенська Олімпія приймала французький Лілль.
Французька команда здобула спокійну перемогу на класі завдяки голам досвідчених Кабелла та Язиджи.
Олімпія (Словенія) – Лілль (Франція) 0:2
Голи: Кабелла 15, Язиджи 75
Слован у важкому матчі здобуває вольову перемогу над Клаксвіком.
Клаксвік (Фарерські острови) – Слован Братислава (Словаччина) 1:2
Голи: Міккельсен 17 – Куцка 24, 62