У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій у групі А словацький Слован (Братислава) відправився в гості до Клаксвіка з Фарерських островів, а словенська Олімпія приймала французький Лілль.

Французька команда здобула спокійну перемогу на класі завдяки голам досвідчених Кабелла та Язиджи.

Олімпія (Словенія) – Лілль (Франція) 0:2

Голи: Кабелла 15, Язиджи 75

Слован у важкому матчі здобуває вольову перемогу над Клаксвіком.

Клаксвік (Фарерські острови) – Слован Братислава (Словаччина) 1:2

Голи: Міккельсен 17 – Куцка 24, 62