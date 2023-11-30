Ліга конференцій

Завершилися ще два поєдинки п'ятого туру Ліги конференцій.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій у групі D, Буде Глімт приймав Лугано, а лідер групи Брюгге відправився у Стамбул на гру проти Бешикташу.

Норвезька команда більш ніж впевнено розібралася зі швейцарцями із рахунком 5:2 та гарантували собі євровесну.

Буде-Глімт (Норвегія) — Лугано (Швейцарія) 5:2

Голи: Пеллегріно 40, 78, Фет 52, Берг 65, Капскармо 88 — Целар 69, Бабич 86

Турецький Бешикташ зганьбився перед своїми вболівальниками безвольно програвши Брюгге (0:5). Таким чином, бельгійці достроково гарантували собі вихід із групи.

Бешикташ (Туреччина) – Брюгге (Бельгія) 0:5

Голи: Нільсен 4, Тіаго 14, 46, Оньєдіка 50, Ольсен 69

Бешикташ - Дестаноглу, Бінгел (Кемеч, 84), Булут, Коллі, Зайнутдінов, Окслейд-Чемберлен, Учан (Жедсон Фернандеш, 56), Тикназ (Хаджиахметович, 56), Ребіч (Мюлека, 46), Тосун, Абубакар

Брюгге - Міньоле, Одої, Мехеле, Спілерс, Де Кейпер (Мейєр, 74), Нільсен (Скурас, 46), Сінкернагель (Баланта, 46), Ветлесен (Нуса, 60), Оньєдіка, Ольсен, Тіаго (Ютгла, 59)