Ліга конференцій

Одна хороша новина для луганського клубу за підсумками п'ятого туру ЛК.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B луганська Зоря розгромно поступилася бельгійському Генту з рахунком 1:4 та остаточно втратила шанси бодай на другу сходинку в квартеті B.

Втім, для "мужиків" є і гарні новини: сейв голкіпера луганського клубу Микити Турбаєвського потрапив до п'ятірки найкращих цього тижня в рамках ЛК. Про це повідомляє офіційна пресслужба турніру.

ВІДЕО НАЙКРАЩИХ СЕЙВІВ 5 ТУРУ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24:

Дивитися відео голів та

ви можете на