Ліга конференцій 01 грудня 2023, 13:20 Сейв Турбаєвського потрапив до топ-5 найкращих тижня в Лізі конференцій Одна хороша новина для луганського клубу за підсумками п'ятого туру ЛК. Микита Турбаєвський, ФК Зоря Луганськ 01 грудня 2023, 13:20 У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B луганська Зоря розгромно поступилася бельгійському Генту з рахунком 1:4 та остаточно втратила шанси бодай на другу сходинку в квартеті B. Втім, для "мужиків" є і гарні новини: сейв голкіпера луганського клубу Микити Турбаєвського потрапив до п'ятірки найкращих цього тижня в рамках ЛК. Про це повідомляє офіційна пресслужба турніру. ВІДЕО НАЙКРАЩИХ СЕЙВІВ 5 ТУРУ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24: Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) Дивитися відео голів та огляд матчу Гент — Зоря ви можете на Football.ua. Люди Микита Турбаєвський Команди Зоря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте