Відбулися заключні матчі групової стадії єврокубку.
Фенербахче - Спартак Трнава, Getty Images
14 грудня 2023, 22:08
Завершилися матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті Н, за підсумками яких визначились дві команди, які пройшли у плей-оф.
У першій грі Фенербахче впевнено розгромив Спартак Трнаву з рахунком 4:0. У складі "канарійок" голами відзначилися Кадіоглу та Такач, який зрізав м'яч у свої ворота, а Джеко оформив дубль за дві хвилини.
Фенербахче — Спартак Трнава 4:0
Голи: Кадіоглу, 36, Такач, 48 (автогол), Джеко, 59, 61.
У другій зустрічі Лудогорець мінімально обіграв Норшелланн з рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч був забитий на 79 хвилині, а його автором став Пйотровскі.
Лудогорець — Норшелланн 1:0
Гол: Пйотровскі, 79.
Таким чином, Фенербахче посів перше місце, набравши 12 очок, як і Лудогорець, який став другим. Норшелланн має десять балів та третій рядок. Спартак за шість ігор набрав лише один бал.