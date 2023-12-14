Ліга конференцій

Відбулися заключні матчі групової стадії єврокубку.

Завершилися матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті Н, за підсумками яких визначились дві команди, які пройшли у плей-оф.

У першій грі Фенербахче впевнено розгромив Спартак Трнаву з рахунком 4:0. У складі "канарійок" голами відзначилися Кадіоглу та Такач, який зрізав м'яч у свої ворота, а Джеко оформив дубль за дві хвилини.

Фенербахче — Спартак Трнава 4:0

Голи: Кадіоглу, 36, Такач, 48 (автогол), Джеко, 59, 61.

У другій зустрічі Лудогорець мінімально обіграв Норшелланн з рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч був забитий на 79 хвилині, а його автором став Пйотровскі.

Лудогорець — Норшелланн 1:0

Гол: Пйотровскі, 79.

Таким чином, Фенербахче посів перше місце, набравши 12 очок, як і Лудогорець, який став другим. Норшелланн має десять балів та третій рядок. Спартак за шість ігор набрав лише один бал.