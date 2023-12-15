Ліга конференцій

Брюгге та Буде-Глімт вийшли до плей-оф єврокубкового турніру.

Відбулися матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті D.

У першій зустрічі Брюгге на своєму полі обіграв Буде-Глімт із рахунком 3:1. Перемогу бельгійцям забезпечили голи Нуси, Тьяго та Мехеле, а у норвежців єдиний м'яч забив Пеллегріно, який реалізував пенальті.

Брюгге — Буде-Глімт 3:1

Голи: Нуса, 26, Тьяго, 58, Мехеле, 89 — Пеллегріно, 57 (з пенальті).

У другій грі турецький Бешикташ у гостях здолав швейцарський Лугано з рахунком 2:0. Перемогу "орлам" принесли голи у виконанні Тосуна та Терці. При цьому обидві команди закінчували зустріч удесятьох після вилучення Штеффена та Окслейда-Чемберлена на останній хвилині основного часу матчу.

Лугано — Бешикташ 0:2

Голи: Тосун, 36, Терці, 88.

Вилучення: Штеффен, 90 — Окслейд-Чемберлен, 90.

Таким чином, Брюгге посів перше місце у групі, а разом із ним у плей-оф вийшов Буде-Глімт. Бешикташ посів третє місце, набравши однакову кількість очок із Лугано.