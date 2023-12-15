Ліга конференцій

Коментар тренера Зорі після останнього матчу в єврокубках.

Головний тренер Зорі Юрій Коваль прокоментував перемогу над Брєйдабліком (4:0) у 6-му турі Ліги конференцій.

"Попри рахунок, гра, як ми й думали, непроста була. Суперник легше працював з мʼячем. Брєйдаблік — технічна команда, швидка. Задача була забити швидкий гол, розігратися. Команда почула мене.

Часті переїзди, навантаження в іграх відчулися. Але я радий, що ті хто грав в складі та ті, хто вийшов на заміну — зуміли чудово зіграти проти мʼяча та заробити підсумковий результат. Це сьогодні найважливіше для колективу, для Зорі.

Побачили та почули наших вболівальників. Почули слово "мужики". Це для нас дорогого коштує і є найважливішим зараз", — цитує наставника офіційний сайт Зорі.

У підсумку луганська Зоря здобула в групі Ліги конференцій УЄФА сім залікових балів та фінішувала на третій сходинці, а ісландський Брєйдаблік набрав нуль очок і відповідно опинився останнім.