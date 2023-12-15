Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 14 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги конференцій Зоря розгромила Брєйдаблік, але все одно посіла третє місце в групі.

Перший тайм завершився з рахунком 3:0. Спочатку відзначився Герреро, а в середині тайму — Мічін, між їхніми голами автогол у свій пасив записав Мумінович, а крапку у другому таймі поставив Горбач.

Зоря гучно гримнула дверима, завершивши єврокубкову кампанію.

Огляд матчу:

Зоря — Брєйдаблік 4:0

Голи: Герреро, 2, Мумінович, 11 (авт.), Мічін, 19, Горбач, 76



Зоря: Сапутін (Жилкін, 90+1) — Боль (Алефіренко, 82), Батагов, Джордан, Снурніцин — Мишньов (Нагнойний, 68), Чурко — Антюх (Бугай, 82), Мічін (Жан Клод, 68), Горбач — Герреро.



Брєйдаблік: А. Ейнарссон — Єоман (Крістінссон, 46), Мумінович, Маргейрссон, Інгварссон — Гюннлейгссон, А. Сігурдарсон (Адальстейнссон, 82), Лудвікссон (Сігурйонссон, 88) — В. Ейнарссон (Глінссон, 82), Сванторссон, Стейндорссон (Велер, 87).



Попередження: Боль, Батагов, Антюх, Чурко, Джордан — Маргейрссон, Крістінссон, Мумінович