Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф наймолодшого клубного турніру УЄФА.

Паралельно з Лігою Європи до нас після паузи повертається і Ліга конференцій. У четвер, 15 лютого, у рамках цього турніру теж відбудуться перші вісім поєдинків 1/16 фіналу.

Спершу нагадаємо, що на цій стадії не зіграють переможці своїх груп у ЛК-2023/24, а саме: Лілль, Маккабі (Тель-Авів), Вікторія (Пльзень), Брюгге, Астон Вілла, Фіорентина, ПАОК і Фенербахче. Ці команди розпочнуть свої виступи одразу з 1/8 фіналу.

Молде — Легія

Четвер, 15 лютого, 19:45. Молде Стадіон, Молде. Головний арбітр — Енеа Йоргі (Албанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Норвезький колектив опинився у турнірі, посівши третє місце у групі Н Ліги Європи, де також виступали Баєр, Карабах і Геккен. Ще до завершення стадії групового етапу турніру сезон у Норвегії закінчився. За його підсумками, Молде посів 5-те з 16-ти місць Елітесеріену і міг опинитися поза єврокубками на сезон-2024/25, але здобув перемогу у Кубку Норвегії і тому отримав путівку до 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ.

Польський клуб посів друге місце у групі Е ЛК, поступившись у ній Астон Віллі, але випередивши АЗ і Зріньскі. Чемпіонат Польщі відновився 9 лютого і Легія вже встигла зіграти перший офіційний матч після зимової паузи. У рамках 20 туру вона мінімально здолала на виїзді хожувський Рух (1:0). Зараз клуб із Варшави посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці Екстракласи, відстаючи від лідерів на 6 очок.

Раніше команди зустрічалися лише раз — у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2013/14. Тоді вони зіграли з рахунком 1:1 у Норвегії та з рахунком 0:0 у Польщі, тож за правилом виїзного голу далі пройшла Легія.

прогноз 1:1

Олімпіакос — Ференцварош

Четвер, 15 лютого, 19:45. Георгіос Караїскакіс Стедіум, Пірей. Головний арбітр — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на MEGOGO

Олімпіакос опинився у ЛК, посівши 3-тє місце у групі А ЛЄ, де також виступали Вест Гем, Фрайбург і Бачка Топола. Загалом, Олімпіакос проводить далеко не найкращий свій сезон, посідаючи 4-те місце у чемпіонаті Греції після 22-х турів. Вони відстають від лідера на 7 очок. У січні клуб вилетів з Кубка країни на стадії 1/8 фіналу. Нещодавно Олімпіакос оголосив про призначення нового головного тренера, а саме Хосе Луїса Менділібара, який має досвід звитяги у Лізі Європи з Севільєю.

Ференцварош під керівництвом Деяна Станковича опинився на 2-му місці групи F у ЛК. Вони випередили Генк і Чукарички, але поступилися Фіорентині. Після 20-ти турів чемпіонату Угорщини "фраді" відстають від лідера на один заліковий бал. Всі 3 матчі ліги, які відбулися у цьому році, вони виграли.

Минулого разу команди зустрічалися у далекому сезоні-1996/97, на стадії першого раунду Кубка УЄФА. Тоді угорці перемогли вдома з рахунком 3:1, а на виїзді зіграли внічию 2:2.

прогноз 2:1

Уніон Сен-Жилуаз — Айнтрахт (Франкфурт)

Четвер, 15 лютого, 19:45. Констан Ванден Сток Стедіум, Брюссель. Головний арбітр — Крейг Поусон (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Уніон Сен-Жилуаз опинився у турнірі, вилетівши з ЛЄ. Бельгійці посіли 3-тє місце у групі Е з Ліверпулем, Тулузою та ЛАСКом. Колектив Александера Блессіна лідирує у чемпіонаті Бельгії за підсумками 25-ти турів, маючи 8-очковий відрив від 2-го місця. Уніон також продовжує боротьбу за Кубок країни, хоча у першому півфінальному матчі турніру вони нещодавно поступилися Брюгге з рахунком 2:1.

Айнтрахт вийшов до 1/16 фіналу, посівши 2-ге місце у групі G ЛК із ПАОКом, Абердіном і ГІКом. У Бундеслізі після 21 туру франкфуртці ідуть шостими, відстаючи від зони ЛЧ на 8 очок. Виступи у Кубку Німеччини вони припинили незадовго до завершення групового етапу ЛК, на стадії 1/8 фіналу. Тим не менш, у наймолодшому клубному турнірі УЄФА Айнтрахт вважається одним із фаворитів на перемогу.

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 2:2

Штурм — Слован (Братислава)

Четвер, 15 лютого, 19:45. Лібенау Стедіум, Грац. Головний арбітр — Мохаммед Аль-Хакім (Швеція). Пряма трансляція на MEGOGO

Штурм опинився в 1/16 фіналу Ліги конференцій зайнявши третє місце у групі D ЛЄ з Аталантою, Спортінгом і Ракувом. Сезон в Австрії відновився лише у лютому, тож з моменту вильоту з другого клубного турніру Європи команда встигла провести лише два офіційні матчі. На початку місяця Штурм здобув путівку до півфіналу Кубка країни, а нещодавно вони поділили очки з РБ Зальцбург (1:1), від якого відстає у чемпіонаті на два залікових бали після 18-ти турів.

Слован отримав своє місце в 1/16 фіналу, посівши другу сходинку турнірної таблиці групи А ЛК із Ліллем, Олімпією та Клаксвіком. У Словаччині сезон теж відновився у лютому, тож у цьому році команда з Братислави поки що провела лише одну гру. Слован розгромив Жиліну на виїзді (4:0) і після 19 турів чемпіонату має перевагу над нею у 10 очок.

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 2:1

Аякс — Буде/Глімт

Четвер, 15 лютого, 22:00. Йоган Кройфф Арена, Амстердам. Головний арбітр — Антоніо Нобре (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

Місце в 1/16 фіналу ЛК Аякс отримав зайнявши третє місце у групі В Ліги Європи з Брайтоном, Марселем і АЕКом. До матчу з Буде/Глімт амстердамці підходять в якості 5-ї команди Ередивізі за підсумками 21 туру. У минулому турі, коли Аякс гостював у Геренвена, перервалася їхня серія з 12 матчів без поразок у чемпіонаті. Незадовго після завершення групового етапу ЛЄ вони вилетіли з Кубка Нідерландів на стадії 1/16 фіналу.

Буде/Глімт опинився в 1/16 фіналу ЛК, зайнявши друге місце у групі D турніру з Брюгге, Бешикташем і Лугано. За підсумками сезону у Норвегії, що завершився наприкінці 2023 року, команда здобула чемпіонство, але поступилася у фіналі Кубка країни вищезгаданому Молде. Взимку Буде/Глімт втратив двох важливих виконавців: нападники Феріс Мумбанья та Амаль Пеллегріно вирушили до Марселя та Сан-Хосе Ерсквейкс відповідно.

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 2:1

Бетіс — Динамо (Загреб)

Четвер, 15 лютого, 22:00. Естадіо Беніто Вільямарін, Севілья. Головний арбітр — Микола Балакін (Україна). Пряма трансляція на MEGOGO

Бетіс опинився в 1/16 фіналу ЛК, посівши третє місце у групі С Ліги Європи з Рейнджерс, Спартою та Арісом. Після завершення групового етапу ЛЄ команда встигла вилетіти з 1/16 фіналу Кубка Іспанії, а також зіграти 8 матчів у Ла Лізі, з яких виграла лише 3. Зараз колектив Мануеля Пеллегріні посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату країни.

Місце на даній стадії ЛК клуб із Загреба отримав після того як зайняв друге місце у групі С турніру з Вікторією, Балкані та Астаною. У 2024 році Динамо взяло участь у 4-х офіційних матчах, два з них вигравши, один раз програвши та один раз зігравши внічию (всі — у чемпіонаті Хорватії). Вони посідають третю сходинку турнірної таблиці ліги за підсумками 22 туру. Динамо відстає від лідера на 6 очок, але має гру у запасі.

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 2:1

Маккабі (Хайфа) — Гент

Четвер, 15 лютого, 22:00. Божик Арена, Будапешт. Головний арбітр — Вільям Коллум (Шотландія). Пряма трансляція на MEGOGO

Маккабі опинився в 1/16 фіналу ЛК, посівши третє місце у групі F ЛЄ з Вільярреалом, Ренном і Панатінаїкосом. З моменту завершення групового етапу клуб із Хайфи встиг провести чимало поєдинків (16), більшість із них вигравши (11). Наприкінці січня Маккабі здобув путівку до 1/8 фіналу Кубка Ізраїля. У чемпіонаті, після 21 туру, команда лідирує, маючи відрив у 2 очки від Маккабі з Тель-Авіва, з яким їхній суперник по 1/16 ЛК зустрічався у поточному сезоні турніру.

До цього раунду Гент вийшов зайнявши друге місце у групі В турніру з Маккабі Тель-Авів, згаданим вище, Зорею та Брейдабліком. З моменту завершення групового етапу команда встигла вилетіти з Кубка Бельгії на стадії 1/4 фіналу. Зараз Гент перебуває у дуже поганій формі — 5 з останніх 6 поєдинків вони програли, один раз зігравши внічию. Клуб замикає топ-6 чемпіонату країни за підсумками 25 турів. Взимку Гент втратив кількох важливих виконавців, зокрема нападників Маліка Фофана та Гіфта Орбана, які вирушили до Ліона, а також нападника Юго Куйперса, який перебрався до Чикаго Файр.

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 1:1

Серветт — Лудогорець

Четвер, 15 лютого, 22:00. Стад де Женев, Лансі. Головний арбітр — Філіп Глова (Словаччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Серветт вилетів з ЛЄ, посівши третє місце у групі G зі Славією, Ромою та Шерифом. У 2024 році клуб зіграв 5 матчів у рамках чемпіонату Швейцарії, 3 з них вигравши, один програвши, а саме попередній, 11 лютого, та один зігравши внічию. Від лідера ліги, за підсумками 23 турів, Серветт відстає на 7 очок.

Лудогорець отримав місце в 1/16 фіналу турніру, посівши друге місце у групі Н із Фенербахче, Норшелланном і Спартаком. З моменту завершення групового етапу команда провела лише один офіційний матч — 10 лютого Лудогорець виграв Суперкубок Болгарії. У чемпіонаті країни команда посідає друге місце. За підсумками 20 турів клуб із Разграда відстає від лідера на 3 очки, маючи гру у запасі.

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.