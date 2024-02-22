Ліга конференцій

Відбулися перші матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Сьогодні, 22 лютого, пройшли чергові матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій.

У першій зустрічі загребське Динамо зіграло внічию з Бетісом, і це дозволило хорватській команді пройти далі за рахунок виїзної перемоги.

У грі у відповідь голами відзначилися Такуро Канеко у складі хорватів, і Седрік Бакамбу у Бетіса.

Динамо Загреб — Бетіс 1:1 (перший матч 1:0)

Голи: Канеко, 59 — Бакамбу, 39.

У другій зустрічі Серветт у гостях мінімально обіграв Лудогорець з рахунком 1:0 після нічиї у першій грі.

Єдиний гол у складі швейцарської команди забив Тімоте Конья, який і приніс Серветту путівку до 1/8 фіналу турніру.

Лудогорець — Серветт 0:1 (перший матч 0:0)

Гол: Конья, 6.