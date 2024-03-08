Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 7 березня 2024 року.

Фіорентіна в гостях у потужній перестрілці переграла Маккабі Хайфу з рахунком 4:3. У складі господарів голами відзначилися Сек, Кінда та Халаїлі. У "фіалок", які з 80 хвилини грали у більшості, забивали Нзола, Бельтран, Мандрагора та Барак, який приніс перемогу на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

Огляд матчу:

Маккабі Хайфа — Фіорентина 3:4

Голи: Сек, 13, Кінда, 29, Халаїлі, 67 - Нзола, 2, Бельтран, 59, Мандрагора, 73, Барак, 90+5.

Маккабі Хайфа: Кеуф — Шиміч, Сек, Гершон — Канділь (Фейнгольд, 65), Мохамед (Наор, 65), Шоу, Корню — Халаїлі (Подгоряну, 86), Кінда (Лесовой, 75) — П'єро.

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мандрагора (Барак, 83), Дункан (Бонавентура, 75), Іконе (Соттіл, 88) — Бельтран, Нзола (Белотті, 75), Гонсалес.

Попередження: Мохамед, Шоу — Кайоде, Міленкович.