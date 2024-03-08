Ліга Європи

А Ліверпуль тим часом розгромив празьку Спарту.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс зробив дубль в переможному матчі 1/8 Ліги Європи проти Спарти (5:1).

Як повідомляє Opta, цей гол став 1000-м для Ліверпуля під керівництвом Юргена Клоппа. Ця позначка була подолана у 476-й грі німця біля керма мерсисайдського клубу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спарта — Ліверпуль в 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24.

Нагадаємо, влітку німецький фахівець залишить команду. На його місце сватають наставника Баєра Хабі Алонсо.