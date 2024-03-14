Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та амстердамський Аякс.

Бірмінгемська Астон Вілла та амстердамський Аякс зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА на полі Вілла Парк на тлі нічиєї в першій грі — 0:0.

Унаї Емері, після розгрому від лондонського Тоттенгема (0:4), залучив до стартового складу Морено на лівий фланг, тоді як Діабі гратиме в парі під нападником, а Роджерс долучиться до центральної вісі.

Джон ван 'т Схіп, у порівнянні з першою грою, використав із перших хвилин Шутало в трійці центральних захисників, тоді як Ренсх розташується на правому фланзі.

Астон Вілла: Мартінес — Дієго Карлос, Дуглас Луїс, Торрес — Кеш, Роджерс, Макгінн, Морено — Бейлі, Діабі — Воткінс.

Запасні: Гаучі, Ольсен, Тілеманс, Дінь, Ленгле, Дуран, Кеслер-Гайден, Айрогбунам, Келліман.



Аякс: Рамай — Шутало, Каплан, Гато — Ренсх, Гендерсон, Маннсверк, Соса — Глінссон, Броббі, Тейлор.

Запасні: Рульї, Пасвер, Гоей, Акпом, Боржеш, Рейкофф, ван ден Бомен, Вос, Фітц-Джим, Тагірович, Годтс.



Гра Астон Вілла — Аякс почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.