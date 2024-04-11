Колектив Унаї Емері зробив заділ напередодні гри-відповіді.
Астон Вілла - Лілль, Getty Images
11 квітня 2024, 23:58
У рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги Конференцій Астон Вілла на своєму полі приймала Лілль.
Підопічні Унаї Емері зуміли здобути перемогу, проте пропустили в кінцівці зустрічі гол, внаслідок чого до поєдинку-відповіді зберігається інтрига.
Астон Вілла — Лілль 2:1
Голи: Воткінс, 13, Макгінн, 57 — Діакіте, 85.
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Торрес, Карлос, Дінь (Морено, 74) — Макгінн, Луїс, Тілеманс (Айрогбунам, 83) — Бейлі (Діабі, 74), Воткінс (Дуран, 83), Роджерс (Дзаніоло, 66).
Лілль: Шевальє — Сантос, Діакіте (Рібейро, 86), Йоро, Ісмаїлі — Бенталеб, Андре — Жегрова (Язиджи, 60), Гаральдссон (Алмейда Гомес, 79), Гудмундссон (Кабелла, 78) — Девід.
Попередження: Луїс, Тілеманс, Мартінес.