Завершилися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій, за результатами яких визначилися всі півфіналісти цього турніру:

  • Фіорентина — Брюгге;
  • Астон Вілла — Олімпіакос.
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Фіорентина обіграла Вікторію Пльзень із рахунком 2:0 (загалом 2:0). 

Астон Вілла в післяматчевій серії пенальті обіграла Лілль (2:1, пен. 3:4). 

Брюгге обіграв ПАОК із рахунком 2:0 (загалом 3:0). 

Фенербахче обіграв Олімпіакос із рахунком 1:0 (загалом 3:3), проте в серії пенальті Олімпіакос виявився сильнішим (2:3).

Нагадаємо, перші матчі півфіналу відбудуться 2 травня, ігри-відповіді пройдуть 9 травня. 