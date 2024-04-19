Перші ігри відбудуться 2 травня.
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ, GETTY IMAGES
19 квітня 2024, 01:30
Завершилися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій, за результатами яких визначилися всі півфіналісти цього турніру:
- Фіорентина — Брюгге;
- Астон Вілла — Олімпіакос.
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Фіорентина обіграла Вікторію Пльзень із рахунком 2:0 (загалом 2:0).
Астон Вілла в післяматчевій серії пенальті обіграла Лілль (2:1, пен. 3:4).
Брюгге обіграв ПАОК із рахунком 2:0 (загалом 3:0).
Фенербахче обіграв Олімпіакос із рахунком 1:0 (загалом 3:3), проте в серії пенальті Олімпіакос виявився сильнішим (2:3).
Нагадаємо, перші матчі півфіналу відбудуться 2 травня, ігри-відповіді пройдуть 9 травня.