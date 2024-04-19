Ліга Європи

У півфіналах зіграють дві італійські команди.

Сьогодні, 18 квітня, пройшли чвертьфінальні матчі-відповіді Ліги Європи, за підсумками яких визначилися півфіналісти турніру.

У першому півфіналі зіграють Марсель та Аталанта, а у другому Рома та Баєр.

У чвертьфіналах Марсель у серії пенальті вибив Бенфіку з українцем Анатолієм Трубіним, а Аталанта здолала Ліверпуль. У той же час Рома була сильніша за Мілан у двох зустрічах, а Баєр уникнув першої поразки в сезоні, вибивши Вест Гем після домашньої перемоги.

Перші півфінальні матчі заплановані на 2 травня, а матчі-відповіді пройдуть — 9 травня.