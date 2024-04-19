Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 18 квітня 2024 року.
ЛІЛЛЬ - АСТОН ВІЛЛА, GETTY IMAGES
19 квітня 2024, 09:45
Астон Вілла у чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги конференцій у гостях обіграла Лілль у серії післяматчевих пенальті.
Астон Вілла вийшла до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє проти Олімпіакоса.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Лілль — Астон Вілла в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24:
Лілль - Астон Вілла 2:1 (серія пенальті 3:4) (перший матч 1:2)
Голи: Язиджи, 15, Андре, 68 - Кеш, 87.
Лілль: Шевальє — Сантос, Діакіте, Йоро, Ісмаїлі — Андре, Бенталеб — Язиджи (Кавалейру, 86), Гаральдссон (Гомес, 77), Гудмундссон (Кабелла, 91) — Девід.
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Торрес, Кеш, Дінь — Макгінн (Дуран, 80), Луїс, Тілеманс — Діабі (Бейлі, 68), Воткінс, Дзаніоло (Роджерс, 28).
Попередження: Бенталеб, Андре, Сантос, Гомес — Дзаніоло, Мартінес, Дінь, Роджерс, Дуран, Воткінс.