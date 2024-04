Напередодні завершилися усі чвертьфінальні поєдинки Ліги Європи, у рамках одного з яких Марсель зумів на власному полі пройти у серії пенальті лісабонську Бенфіку на шляху до півфіналу турніру.

Незважаючи на те, що "орли" не зуміли пробитися до наступної стадії, сейв українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна потрапив до добірки найкращих за підсумками тижня в ЛЄ.

Окрім 22-річного українця, також відзначили сейви Пау Лопеса з Марселя, Матея Коваржа з леверкузенського Баєра, Лукаша Фабіанські з Вест Гема та Майка Меньяна з Мілана.

Great stops from Pau López, Trubin, Kovář, Fabiański and Maignan...



