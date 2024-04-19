Втім, це не допомогло українському голкіперу та його Бенфіці пробитися до півфіналу другого за престижем єврокубка.
Анатолій Трубін, Getty Images
19 квітня 2024, 08:59
Напередодні завершилися усі чвертьфінальні поєдинки Ліги Європи, у рамках одного з яких Марсель зумів на власному полі пройти у серії пенальті лісабонську Бенфіку на шляху до півфіналу турніру.
Незважаючи на те, що "орли" не зуміли пробитися до наступної стадії, сейв українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна потрапив до добірки найкращих за підсумками тижня в ЛЄ.
Окрім 22-річного українця, також відзначили сейви Пау Лопеса з Марселя, Матея Коваржа з леверкузенського Баєра, Лукаша Фабіанські з Вест Гема та Майка Меньяна з Мілана.
Дивитися відео серії пенальті на огляд матчу Марсель — Бенфіка ви можете на Football.ua.