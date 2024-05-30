Ліга конференцій

Іспанський фахівець другий сезон поспіль виграє єврокубок.

Півзахисник пірейського Олімпіакоса Сантьяго Геззе висловився після переможного фіналу Ліги конференцій з Фіорентиною (1:0). Цитує аргентино-польського футболіста офіційний сайт УЄФА.

"Я зробив результативну передачу, але це гол Аюба на 90%. Він боровся за цей м'яч до кінця.

Я дуже щасливий. Команда увійшла в історію. Менділібар зробив нас сильною командою. Він сказав нам, що ми повинні грати за емблему, місто, вболівальників та свої родини. Він зробив з нас справжню сім'ю.

В мене немає слів, щоб описати мої почуття. Це фантастика! Ми зробили неможливе. Це пік моєї кар'єри. Я пишаюся всією командою", — сказав Геззе.