Ліга конференцій

Раніше українець виступав у чемпіонаті Угорщини.

Півзахисник Дніпра-1 Богдан Лєднєв прокоментував результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, за підсумками якої дніпряни мають зіграти проти угорської Академії Пушкаша.

"Це добра команда. Неодноразово доводилося грати проти них під час моїх виступів у чемпіонаті Угорщини. В них добрий рівень, вони є одним з лідерів чемпіонату. Це непростий суперник, але якщо якісно підготуємося, їх можна проходити.

Вони поєднують і непогану роботу з м’ячем, і вміння боротися. Думаю, наш суперник рівня приблизно топ-6 чемпіонату України.

Ми вже почали в індивідуальному порядку готуватися до зборів, і, звичайно, вже дуже хочеться, щоб поновилися матчі. Тим більше попереду єврокубки – будь-який футболіст бажає брати в них участь. Тренери дали нам програму,за якою ми працюємо. Це бігова робота, до якої кожен додає вправи з м’ячем у залі та на полі.

Наша задача – максимально якісно підготуватися до цих ігор. Всі розуміють, наскільки єврокубки є важливими для нас. Маємо вдало стартувати і отримати добрі результати. Сподіваємось, що це лише початок, і в нас буде ще не один раунд.

Хто здивував на чемпіонаті Європи? Дуже цікавий турнір складається, завдяки результативним матчам. Цікаво дивитись такий футбол. Кожен день дивлюся, не пропускаю ігри – дійсно дуже цікаво. Завдяки забитим голам виходить яскравий чемпіонат.

Звичайно, прикро за Україну, адже уся країна переживає та вболіває за команду. Але не все втрачено. Головне зробити вірні висновки, і ще є дві гри. Є всі шанси на вихід з групи. Ми маємо хороших футболістів, тренера. Хрест на перспективах збірної ставити ще зарано", — наводить слова Лєднєва прес-служба клубу.

Нагадаємо, матчі цієї стадії турніру пройдуть 25 липня та 1 серпня.