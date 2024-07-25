Не одним Поліссям Україна буде представлена на цій стадії ЛК.
Шурман, getty images
25 липня 2024, 09:50
Сьогодні, 25-го липня, відбудуться перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
За інформацією УЄФА, на цій стадії турніру буде працювати українська бригада арбітрів на чолі 37-річного Дениса Шурмана.
Гоу Егед Іглс (Нідерланди) — Бранн (Норвегія): рефері — Денис Шурман, помічники рефері — Віктор Нижник, Валентин Куцев, четвертий рефері — Дмитро Кубряк (всі — Україна).
Початок гри між цими командами о 19:30 за київським часом.