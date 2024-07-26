Football.ua представляє відео найкращих моментів єврокубкового поєдинку, що відбувся 25 липня 2024 року.
ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА — ПОЛІССЯ, ФОТО ФК ПОЛІССЯ ЖИТОМИР
26 липня 2024, 00:51
Полісся дебютувало в єврокубках із поразки від Олімпії Любляна.
Команда Імада Ашура не розрила свій атакувальний потенціал.
Огляд матчу:
Олімпія Любляна — Полісся 2:0
Голи: Флоруч, 56, Пінту, 90+2
Олімпія Любляна: Відовшек — Жорже Сілва (Ласіцкас, 80), Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч (Пінту, 63), Баултам (Дурдов, 80), Педро Лукас (Брест, 81) — Кожич (Н. Мотіка, 59).
Полісся: Волинець — Майсурадзе (Лукас Тейлор, 57), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Крушинський (Козак, 58) — Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко — Будківський (Брістрич, 61).
Попередження: Жорже Сілва — Сарапій, Будківський, Майсурадзе, Крушинський.