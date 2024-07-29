Ліга конференцій

Football.ua розповідає, де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій.

У четвер, 1 серпня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому зустрінуться житомирське Полісся та словенська Олімпія Любляна.

Поєдинок відбудеться на на міському стадіоні у Глівіце (Польща). Початок матчу – о 19:00 за Києвом.

Де дивитись матч Полісся — Олімпія Любляна?

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс MEGOGO. Перед матчем та після його фінального свистка буде студія з обговоренням усіх актуальних питань.

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Нагадаємо, у першому матчі Полісся поступилося Олімпії з рахунком 0:2.