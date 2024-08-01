Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцiй, який пройде 1 серпня та розпочнеться о 19:00.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Полiсся прийме Олiмпiю.

ПОЛIССЯ – ОЛIМПIЯ

ЧЕТВЕР, 1 СЕРПНЯ, 19:00. ""МІСЬКИЙ СТАДІОН" (ГЛИВИЦІ). АРБІТР — МІЛОШ МІЛАНОВИЧ (СЕРБIЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Почати анонс хочеться зі слів “все як завжди”. Вже котрий за рахунком рядовий представник УПЛ рік рве жили заради того, щоб, дуже-дуже ймовірно, закінчити європейські виступи вже на першому супернику, після двох матчів.

У такі моменти просто незрозуміло: навіщо всі можливі “фронтмени” (тренери, власники, найкращі гравці) говорять про вихід у єврокубки як найважливішу мету? Ті представники чемпіонату України, які називаються не Динамо і не Шахтар, вилітали останніми роками від представників ліг Фінляндії, Казахстану, Румунії, Грузії – і критично близькі, щоб вилетіти і від третьої команди Словенії. Навіщо подавати вихід у єврокубки як маркер успіху, якщо Ворскла, Полісся, Колос мають можливість щороку грати з Динамо та Шахтарем – суперниками за визначенням більш статусними, ніж КуПС та Олімпія?

Але це так, думки вголос. А за фактом, посилення двозначним числом новачків лише за це літнє міжсезоння не допомогло Поліссю уникнути поразки у Любляні.

Кадри вирішують все

При цьому новачків Ашур у першому матчі випустив лише чотири. Саме “всього”, тому що від такої контрольної закупівлі можна було чекати і 10 нових імен. Зіграність зіграністю, але, як бачимо, вона не допомогла – та й складно уявити той рівень зіграності, який зруйнують сім замін у “старті”, але не зруйнують чотири. Можливо сьогодні побачимо тотальне оновлення? Чекаємо на основі Бристрича, Матіча, Пайшао?

І це ми говоримо про кадрові перестановки, які можуть бути, але яких може й не бути. А на одній позиції реформи ставляться до категорії “must”. Тільки зараз відбули свої єврокубкові дискваліфікації Кушніренко та Бабенко – два центральні півзахисники, з якими Таллесу навряд чи доведеться грати так глибоко. Загалом, чекаємо на серйозне оновлення складу.

В тилу ворога

При цьому, говорячи про те, як 20 нових гравців за один рік недостатньо посилили Полісся, варто сказати, що Олімпія в останні роки найкращих гравців тільки відпускає – причому не в найсильніші, м'яко кажучи, команди. Тімі Макс Елшник, який у основі збірної Словенії відіграв весь Євро і з яким клубу, за великим рахунком, пощастило – не на кожному, далеко не на кожному турнірі гравець Олімпії виходить в основі на чотири гри поспіль! – пішов лише у Црвену Звезду. Просто тому, що навіть сербський чемпіонат набагато сильніший за словенський.

Минулого року Олімпія теж продала атакуючого хава: Світ Сеслар поїхав до турецького Еюпспору. Це, до речі, проект Арда Турана: колишня суперзірка турецького футболу очолила дуже провінційну команду і після низки посилень – там, наприклад, колишній захисник збірної Джані Еркін – уперше у своїй історії вийшла до Суперліги. І якщо вартість трансферу Елшника поки що невідома, то за Сеслара словенці отримали 2,5 мільйона євро – а витратили у сумі за два роки лише 0,2.

Це не заважає Олімпії чудово розпочати вже другий сезон поспіль. Три гри – три перемоги, сумарний рахунок – 5:0. Так, дуже скромна різниця: люблянці спростили гру і, можливо, без плеймейкерів лише ефективніше захищаються. На вихідних вони перемогли у Копері, що можна вважати надсерйозним кроком у чемпіонських перегонах.

Слова, слова, слова

Олександр Денисов, директор з маркетингу, медіа та спонсорства Полісся:

- Після першого матчу з Олімпією по команді пройшлись буквально катком критики. Не розділяю цей настрій футбольного суспільства. Насправді, в такий момент українським командам потрібна підтримка. Зараз необхідно дати хлопцям ковток впевненості перед матчем у відповідь. Адже всі розуміють, що сталось.

А сталась прикра історія, в якій ми об'єктивно програли цю гру супернику на футбольному полі. Але в той самий час, я би звернув увагу багатьох на те, що відбувалось за лаштунками. Це те, що ми залишали в секреті до останнього, ті моменти, з якими ми зіштовхнулися. Напередодні гри травмувався Луіфер, який мав виходити в старті. Це повпливало на малюнок гри в атаці. Далі ті травми, що стались впродовж підготовки до сезону. Ушкодження Бескоровайного призвело до того, що за день до від'їзду в Польшу клуб в терміновому порядку шукав заміну центральному захиснику. Так до команди приєднався Сарапій, який вийшов одразу в єврокубковому матчі. Тобто є ціла низка гравців, серед них і Макуана, на яких ми не могли розраховувати.

Також ще дискваліфіковані Кушніренко та Бабенко, у зв'язку із чим Таллес Коста мав грати на незвичній для себе позиції опорника дуже низько. Тож дуже важливо зараз підтримати команду. За останній тиждень головним тренером Імадом Ашуром проведена велика робота, яка має за ціль повернути хлопцям віру в себе і налаштувати на бій. Потенціал цього Полісся значно вищий і команда здатна досягнути результату в грі у відповідь. В цьому впевнений президент клубу Геннадій Буткевич, який на постійному зв’язку з командою і повністю підтримує головного тренера і гравців. Тому закликаємо вболівальників підтримати команду в цей вирішальний момент. А футбол тим і прекрасний, що ми ніколи не знаємо, що станеться, до того, як пролунає фінальний свисток.

Імад Ашур, головний тренер Полісся:

- (У відповідь на запитання, чи він не вважає, що команді не вистачило європейського досвіду) Відверто кажучи, я не сильно розумію цю концепцію. Нам не вистачило сьогодні виграти дві дуелі, які призвели до того, щоб м'яч продовжив рухатись в напрямку наших воріт, коли були взяття. Так, дійсно, були ще інші епізоди, але вони були й біля воріт суперника теж, просто голів після них не було. Якщо ми програємо певні дуелі, то ми вже не говоримо про досвід чи щось інше.

Ми говоримо про якісь моменти вже індивідуальні або групові. Переважно індивідуальні. Я не зовсім цю концепцію розумію, бо мені здається, що ось ці декілька дуелей, які нам сьогодні не вдалося виграти, створили той рахунок, який є на цей момент. Повторюсь: гра була достатньо важкою для обох команд. Я принаймні не відчував якогось досвіду зі сторони суперника.

Сьогодні у нас є кінцевий результат, що буде через тиждень, ми не можемо знати точно. Не дивлячись на результат першої гри, нам треба робити все, щоб у другій грі ми опинилися в ситуації, де ми менше програємо дуелі, більш тверезо оцінюємо наші здатності в певних конкретних моментах та конкретних епізодах на полі, краще оцінюємо той простір, який нам надавав суперник. Бо сьогодні простору було дуже багато і ми навіть в перерві встигли проговорити багато епізодів, де ми його не використовували. І тоді ми будемо готовими чекати на суперника, щоб перевернути цю гру. На мою думку, ймовірність цього є і вона пристойна з точки зору того, чи це можна зробити. Те, що ніхто завдання не скасовував, яким би не був рахунок – це точно!

Орієнтовні склади

Полісся: Волинець — Лукас Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко — Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко — Брістрич.

Олімпія: Відовшек — Жорже Сілва, Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч, Баултам, Педро Лукас — Кожич