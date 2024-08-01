Ліга конференцій

Важке завдання стоїть перед "зграєю".

Вінгер житомирського Полісся Олександр Назаренко висловився напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з люблянською Олімпією. Цитує українця офіційний сайт "вовків".

"Я гадаю, що команда відновилася після першого матчу. Було достатньо часу для цього. Ми готові на всі 100%. Налаштування на другий матч з Олімпією бойове, інакше бути не може.

Усик? Так, сьогодні бачили його. Він вже з нами їхав на тренування в автобусі. Скажу, що дуже приємно знаходитися поруч з такою людиною. Він нам додасть впевненості.

В нас був цілий тиждень, щоб зробити правильні висновки та провести аналіз першої гри. У матчі-відповіді нам потрібно грати агресивніше, більше напружувати суперника та не давати їм багато простору", — сказав Назаренко.

Нагадаємо, перший матч між Поліссям та Олімпією завершився впевненою перемогою словенського колективу із рахунком 0:2.

Матч-відповіді відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.