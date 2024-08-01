Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору до Ліги конференцій, що відбувся 1 серпня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА житомирське Полісся вдруге поступилося Олімпії Любляна та завершило свій дебютний сезон у єврокубках.

Українська команда подарила надію на камбек дуже швидким голом, проте вже за десять хвилин суперник повернув паритет на табло, а вже у компенсований до другого тайму час гол Дурдова зняв усі питання не на користь нашої "зграї".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Полісся — Олімпія Любляна у рамках відбору до Ліги конференцій:

Полісся — Олімпія Любляна 1:2 (перший матч – 0:2)

Голи: Кушніренко, 1 — Флоруч, 11, Дурдов, 90+3



Полісся: Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста (Козак, 68), Кушніренко (Мустафаєв, 90+1), Крушинський (Пайшао, 56) — Гуцуляк, Назаренко — Брістрич (Будківський, 68).



Олімпія Любляна: Відовшек — Жорже Сілва, Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба (Таліссон, 90+4) — Флоруч (Брест, 69), Педро Лукас (Пінту, 64), Баултам (Н. Мотіка, 64) — Кожич (Дурдов, 64).



Попередження: Михайліченко — Флоруч.