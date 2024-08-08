Українські арбітри працюватимуть в Європі.
Деревинський, getty images
08 серпня 2024, 17:46
На матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2024/2025 Віторія (Португалія) — Цюрих (Швейцарія), працюватиме українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревинським. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Головний арбітр — Олексій Деревінський, лайнсмени — Семен Шлончак, Віктор Матяш, четвертий арбітр — Дмитро Кубряк, арбітр ВАР — Денис Панчишин, асистент арбітра ВАР — Олександр Шандор.