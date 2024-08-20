Ліга конференцій

Поєдинок на Стемфорд Брідж відбудеться вже в четвер, 22 серпня.

Лівий вінгер Михайло Мудрик потрапив до заявки Челсі на матч кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2024/25, передає журналіст BBC Нізаар Кінселла.

Челсі — Манчестер Сіті 0:2 Відео голів та огляд матчу 18.08.2024

Не допоможуть колективу Енцо Марески в наступному поєдинку захисники Тосін Адарабіойо, Бен Чілвелл і Веслі Фофана, а також нападник Рахім Стерлінг. Останній опинився поза заявкою "синіх" удруге поспіль.

Нагадаємо, що Мудрик так і не з'явився на полі в ході зустрічі лондонців із Манчестер Сіті в 1 турі нової кампанії АПЛ.

Матч Челсі — Серветт у рамках плей-оф відбору ЛК відбудеться в четвер, 22 серпня. Початок — о 22:00 за Києвом.