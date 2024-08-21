Ліга конференцій

Наставник криворізької команди поділився своїми думками перед грою з Бетісом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував майбутній перший матч раунду плей-оф Ліги конференцій проти іспанського Бетіса.

"Ми очікуємо на непоганий матч. Граємо з сильним суперником. Багато говорити не хотілося б. Давайте дочекаємось завтра, та побачимо, наскільки ми готові до цього сильного опонента, як Реал Бетіс. Гра обіцяє стати дуже цікавою. Ми готові до цієї битви.

Будь-яка перемога — це позитив. Цього нам якраз не вистачило перед другим матчем з Вікторією. Ми програли у Львові Карпатам — 0:3, й були очевидно, що хлопці були трішки пригнічені. Зараз — навпаки. Ми виграли 2:0 та приїхали в Кошице з гарним настроєм. Хочемо зіграти з класним суперником.

Бетіс також тільки почав сезон, зіграв внічию з Жироною. На основі цього поєдинку показали хлопцям, як Бетіс може атакувати, як захищається. Також подивились декілька моментів з літніх зборів, коли вони готувались до сезону Ла Ліги. Знаємо, що іспанці грали з Манчестер Юнайтед, Ліверпулем. Інформація є. Зрозуміло, що команда дуже сильна. Чекаємо на протистояння. Завтра побачимо свою готовність та чи можемо дати бій такому опоненту.

Кривбас був ініціатором відміни переносів матчів УПЛ, на відміну від Динамо? Це позиція Клубу, і ми її притримуємось. Нічого з цим не поробиш. Ми готові до того, що завтра зіграємо з Бетісом, а вже в неділю, 25 серпня, з Інгульцем у Кривому Розі в УПЛ. Нічого страшного, ми готові до цього", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Бетіс відбудеться завтра, 22 серпня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.