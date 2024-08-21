Ліга конференцій

Наставник іспанської команди поділився своїми думками перед грою з Кривбасом.

Головний тренер Кривбасу Мануель Пеллегріні прокоментував майбутній перший матч раунду плей-оф Ліги конференцій проти іспанського Бетіса.

"Завтра ми зіграємо проти потужного суперника. Адже він посів третє місце в УПЛ після таких відомих команд — Шахтар та Динамо, які зазвичай сперечаються за перші дві сходинки. Ми повинні добре зіграти, та забезпечити собі результат — перемогу.

Матч обслуговуватиме арбітр, який ще в березні працював на грі росія — Сербія? Так, я читав про це. Але це — рішення УЄФА. Так, розумію сумніви щодо нього. Адже це, звісно, неприємно через політичні причини, через те, що відбувається в Україні.

Але я не маю сумнівів, що він — хороший арбітр, адже це призначення УЄФА. Так, розумію, що на його адресу будуть звучати не найкращі слова, якщо він десь зробить помилку. Тому що це також станеться через політичні причини", — наводить слова Пеллегріні прес-служба криворізького клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Бетіс відбудеться завтра, 22 серпня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.