Ліга конференцій

Хавбек криворізької команди поділився своїми думками перед грою з Бетісом.

Півзахисник Кривбасу Юрій Вакулко прокоментував майбутній перший матч раунду плей-оф Ліги конференцій проти іспанського Бетіса.

"Вважаю, завтра буде дуже цікава гра. Ми продемонстрували хороший футбол проти Вікторії, але десь, можливо, трішки не пощастило. Наша ціль незмінна — груповий етап єврокубків. Тепер це Ліга Конференцій. Для цього ми маємо проходити Бетіс за сумою двох матчів.

Мікроклімат в команді гарний. У нас все добре. Так, є важкі переїзди, і, можливо, десь не вистачає відновлення. Але коли граєш з такими суперниками на хороших стадіонах за підтримки вболівальників, в такій класній атмосфері — це все нівелюється і втоми не відчуваєш", — наводить слова Вакулка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Бетіс відбудеться завтра, 22 серпня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.