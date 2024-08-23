Ліга конференцій

Лондонці здобули першу перемогу в офіційних матчах під керівництвом Марески.

Півзахисник лондонського Челсі Мойсес Кайседо висловився про перемогу над швейцарським Серветтом (2:0) в рамках першого матчу раунду плей-офф Ліги конференцій. Його слова наводить офіційний сайт "синіх".

"Ми були в порядку протягом всього матчу, грали добре та виграли, а це найважливіше. Також було важливо піти з поля без пропущених м'ячів, ми взагалі не хочемо пропускати. Тим більше, коли ви граєте "на нуль", ви набираєтеся впевненості у власних силах", — сказав Кайседо.

Раніше керманич Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Серветтом.