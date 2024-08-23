Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 22 серпня 2024 року.

Лондонський Челсі у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій на своєму полі обіграв швейцарський Серветт (2:0).

Команда Енцо Марески відкрила рахунок на початку другого тайму, коли Нкунку реалізував пенальті. А потім на 76 хвилині Мадуеке подвоїв перевагу "синіх".

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі та провів на полі весь поєдинок. За свої дії українець отримав 7,5 бала від статистичного порталу SofaScore, що є середньою оцінкою в команді.

Огляд матчу:

Челсі - Серветт 2:0

Голи: Нкунку, 50 (пен), Мадуеке, 76.

Челсі: Йоргенсен — Вейга, Бадьяшиль, Адарабіойо, Дісасі (Гюсто, 78) — Дьюзбері-Голл, Кайседо (Лавія, 84), Нету (Мадуеке, 56) — Нкунку (Фернандес, 58), Гую (Палмер, 57), Мудрик.

Серветт: Фрік — Цунемото, Руїє, Северен, Мазику — Дулен, Ондуа — Стеванович (Антунес, 61), Конья (Уаттара, 85), Кутеса (Маньїн, 69) — Крівеллі (Гіємено, 62).