Ліга конференцій

Іспанський клуб підтримав Україну у війні із російськими окупантами.

Бетіс привітав Кривбас з приїздом у Севілью на матч-відповідь плей-оф раунду кваліфікації Ліги конференцій, вивісивши банер з українським прапором. У соцмережах клуб написав наступне:

"Ласкаво просимо на "Беніто Вільямарін", Кривбасе.

У нашому домі ми виступаємо за мир. Наша солідарність з українським народом", – йдеться у заяві.

Матчі-відповідь пройде сьогодні, 29 серпня. Початок – 22.00.

Тиждень тому Бетіс переміг з рахунком 2:0.