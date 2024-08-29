Англія

Єгиптянин не підтвердив і не заперечив, що залишить Ліверпуль по завершенню сезону.

Вінгер Мохамед Салах залишиться в Ліверпулі ще на рік. Але щодо свого майбутнього футболіст не зміг дати відповідь.

"Я просто залишився на сезон і подумав: "У мене попереду ще один рік, тож давайте просто насолоджуватися ним. Не думай про контракт зараз, не думай ні про що зараз, давай просто насолоджуватися ним".

Я не хочу думати про наступний рік або про майбутнє. Насолоджуймося останнім роком, а там подивимося. Грати щотижня — це найважливіше, просто думайте про гру за грою. Просто насолоджуйся тим, що ти тут, і все", — заявив 32-річний футболіст.

Не виключений варіант із переходом Салаха до Саудівської Аравії у 2025 році – після закінчення терміну контракту гравця з Ліверпулем.