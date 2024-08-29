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Захисник закінчив міжнародну кар'єру.

Захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс повідомив про завершення кар'єри у збірній Північної Ірландії.

"Після довгих роздумів та 18 років виступів у складі збірної, я відчуваю, що настав час піти на пенсію.

Від мого дебюту в 2006 році, коли ми перемогли Іспанію, до моєї останньої гри у червні 2024 року — це було привілеєм.

Одягати зелену футболку 107 разів і представляти народ Північної Ірландії — найбільша честь для мене.

Ви, вболівальники, просто найкращі у світі, я пишався тим, що представляв кожного з вас на полі. Ваша непохитна підтримка і любов ніколи не залишалася непоміченою, і я буду сумувати

за тим часом, який ми проводили разом", — написав Еванс в інстаграмі.

36-річний Еванс виступав за збірну Північної Ірландії з 2006 року. У його активі 6 голів у 107 матчах.