Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють севільський Бетіс та криворізький Кривбас.

Севільський Бетіс на криворізький Кривбас зіграють матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги господарів Беніто Вільямарін у першій грі з рахунком 1:0.

Мануель Пеллегріні, після тієї зустрічі, використав із перших хвилин Родрігеса ліворуч у захисті, тоді як Лосада гратиме під нападником Руїбалем.

Юрій Вернидуб, у свою чергу, залучив до стартового складу Драмбаєва та Кожушка до групи атаки.

Бетіс: Сілва — Бельєрін, Льоренте, Натан, Родрігес — Кардосо, Альтіміра — Родрі, Лосада, Абде — Руїбаль.

Запасні: Адріан, Вієйтес, Хуанмі, Карвалью, Перро, Форнальс, Рока, Сабалі, Діао.



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Драмбаєв — Кожушко.