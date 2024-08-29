Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють севільський Бетіс та криворізький Кривбас.
Олег Кожушко, фото ФК Кривбас
29 серпня 2024, 20:58
Севільський Бетіс на криворізький Кривбас зіграють матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги господарів Беніто Вільямарін у першій грі з рахунком 1:0.
Мануель Пеллегріні, після тієї зустрічі, використав із перших хвилин Родрігеса ліворуч у захисті, тоді як Лосада гратиме під нападником Руїбалем.
Юрій Вернидуб, у свою чергу, залучив до стартового складу Драмбаєва та Кожушка до групи атаки.
Бетіс: Сілва — Бельєрін, Льоренте, Натан, Родрігес — Кардосо, Альтіміра — Родрі, Лосада, Абде — Руїбаль.
Запасні: Адріан, Вієйтес, Хуанмі, Карвалью, Перро, Форнальс, Рока, Сабалі, Діао.
Запасні: Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Соса, Хомченовський, Твердохліб, Микитишин, Аморозо, Конате, По.
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Драмбаєв — Кожушко.
Гра Бетіс — Кривбас почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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