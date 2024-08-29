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29 серпня 2024, 23:56
Результативний вибух Абде Еза остаточно залишив Кривбас поза межами єврокубків
Колектив Юрія Вернидуба програв кожний матч цьогорічних кваліфікацій до єврокубків.
Бетіс — Кривбас, Getty Images
29 серпня 2024, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бетіс — Кривбас 3:0 (перший матч – 2:0)
Голи: Руїбаль, 40, Абде, 41, 43
Бетіс: Сілва — Бельєрін, Льоренте (Перро, 46), Натан, Родрігес — Кардосо, Альтіміра — Родрі (Хуанмі, 68), Лосада, Абде (Форнальс, 59) — Руїбаль (Діао, 59).
Кривбас: Кліщук — Бандейра (Понєдєльнік, 46), Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко (Хомченовський, 71) — Д. Кузик (По, 46), Луньов (Соса, 59), Драмбаєв — Кожушко (Микитишин, 59).