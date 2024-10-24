Ліга конференцій

Форвард Челсі прокоментував підготовку до Панатінаїкоса.

Лондонський Челсі завершує підготовку до матчу третього туру Ліги конференцій УЄФА проти грецького Панатінаїкоса на полі суперників.

Панатінаїкос — Челсі. Напередодні

Напередодні гри нападник "синіх" Жоау Феліш поспілкувався з журналістами.

"Ви ніколи не побачите, що я перестану працювати, щоб досягти своєї мрії. Це лише питання часу. Я знаю собі ціну. Я впевнений у собі більше, аніж будь-хто інший. Одного дня прийде час.

Я проходив передсезонну підготовку в Атлетіко Мадрид і все ще думав, залишаюсь я в цьому клубі чи ні. Одного дня мені зателефонував мій агент і сказав, що Челсі розмовляв із ним і що тренер хоче мене бачити. Через три дні все було зроблено! Це було дуже просто.

Я говорив з Енцо Марескою перед тим, як підписав контракт із Челсі. Мені сподобалось те, що він мені сказав. Мені сподобалось, як він бачить футбол, як хоче, щоб його команда грала.

Я знав, що конкуренція буде жорсткою, але я тут, щоб працювати. Я знаю, що я можу зробити й як я можу допомогти. Це лише питання часу. Я тут, щоб грати у футбол.

Коли я залишив Челсі у 2023 році, я завжди говорив своїй сім'ї та друзям, що одного дня я повернусь до Прем'єр-ліги. Незважаючи на погані часи Челсі на тому етапі, я любив свій час у цьому клубі. Я завжди хотів повернутись, і це сталося раніше, аніж я думав!

Мій знак зодіаку? Скорпіон. Думаю, це перший раз, коли мене запитують про мій знак зодіаку на прес-конференції... так що це трохи дивно, якщо чесно. Я на цьому не сильно розуміюсь.

Думаю, це знак суперництва. Я — такий, мій батько — такий, мій брат — такий.... Тож я думаю, що це передається в моїй родині. Ви ніколи не побачите, що я перестану працювати над своїми мріями. Це лише питання часу. Я знаю собі ціну. Я довіряю собі більше, аніж будь-кому іншому. Одного дня прийде час", — заявив португальський виконавець.

Матч Панатінаїкос — Челсі відбудеться 24 жовтня, о 19:45.